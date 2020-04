Veroli (FR) – Coronavirus, oggi nessun nuovo contagio

Buone notizie dal Comune di Veroli, oggi nessun nuovo contagio infatti non si sono registrati nuovi casi di persone positive al corona virus. A dichiararlo è il Sindaco Simone Cretatro, con il consueto comunicato facebook sulla pagina ufficiale del paese ciociaro. Inoltre, sono in miglioramento le condizioni di altri abitanti contagiati , un dato sicuramente confortante, il quale però non deve far smettere di tenere la guardia alta, come ricordato dal primo cittadino verolano. L’amministrazione comunale nei giorni scorsi era intervenuta sul versante degli aiuti in sostegno delle famiglie con problemi economici, a tal proposito si è espresso così il Sindaco: “Domani scadranno i termini per la presentazione delle domande per gli interventi di sostegno alle persone e alle famiglie che si trovano in difficoltà economica. Il personale dei Servizi Sociali sta già provvedendo ad esaminare le domande pervenute in modo da iniziare la distribuzione dei buoni già dai prossimi giorni, prima della Santa Pasqua. Al fine di velocizzare l’iter di selezione delle domande e, soprattutto, per non gravare i cittadini di adempimenti burocratici in questo momento di emergenza, ai richiedenti viene chiesto solamente di autocertificare le condizioni di necessità.Ricordo a tutti che le autocertificazioni hanno valore legale, e che le stesse verranno controllate dalle autorità preposte, con l’applicazione di pesanti sanzioni, anche di carattere penale, per coloro che dovessero dichiarare il falso. Non è questo il momento di fare i “furbi”, significherebbe appropriarsi di ciò che non ci spetta, sottraendolo a chi, invece, ne ha bisogno. Grazie a tutti.

