Veroli (FR) – Coronavirus, oggi nessun nuovo caso, in totale sono 15 i positivi

Buone notizie arrivano da Veroli, dove poco fa il primo cittadino Simone Cretaro, tramite la pagina facebook del paese, ha fatto presente alla popolazione ed a tutti gli interessati, che oggi non c’è stato alcun nuovo caso di Corona virus. Inoltre, sono 4 le persone del posto completamente guarite, le quali non presentano più alcun sintomo associato all’infezione da Sars – CoV – 2, come testimoniato dal tampone faringeo. Scende anche il numero di persone in isolamento fiduciaro, al momento infatti sarebbero solamente nove. Escludendo quindi la casa di riposo Città bianca, al momento il numero di soggetti positivi al virus è di quota 15, un dato che tutto sommato fa ben sperare per l’immediato futuro.A tal proposito Cretaro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “La situazione attuale nel nostro territorio, escluso il cluster di Ini Città Bianca, è di 15 concittadini positivi. Come già ho chiarito in altre occasioni, non abbiamo il dato totale di Città Bianca, perché i dati che arrivano a noi Sindaci fanno riferimento esclusivamente alle persone che hanno la residenza nel nostro Comune. La situazione generale sta migliorando, con un rallentamento della diffusione del contagio e una crescita del numero dei guariti. Dobbiamo continuare a comportarci correttamente. È fondamentale, affinché il virus non riprenda nuovamente a diffondersi con velocità.

