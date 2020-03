Veroli (FR) – Coronavirus, nuovi pazienti della casa di cura Città Bianca positivi

In un comunicato reso noto nella serata del 28 marzo, sulla pagina facebook del Comune di Veroli, il Sindaco Simone Cretaro ha comunicato ai verolani ed a tutti i residenti della Provincia di Frosinone, che sono state accertate presso la struttura Ini – Città Bianca di Veroli nuove persone risultate positive al Corona virus. Già da qualche giorno si sono iniziati a registrare casi di soggetti positivi al Corona virus, riguardanti pazienti in cura proprio presso la struttura verolana. Ad ogni modo – ha fatto presente Cretaro – al momento non si è in grado di fornire il nuovo numero di contagiati, in quanto è stato fornito un unico dato che riguarda anche altre case di cure della Provincia. Il primo cittadino, tuttavia, continua a rassicurare la popolazione, invitandola alla calma, queste le sue parole: “ll dato continua a crescere, ma occorre evitare allarmismi, perché dovrà essere collocato in un periodo temporale più ampio per poter avere una visione complessiva della situazione. Nel frattempo continuano le verifiche sanitarie, i cui esiti saranno fondamentali per capire quale sia il grado di evoluzione dell’emergenza, e ciò anche in relazione al numero dei soggetti interessati, tra pazienti e personale. La Asl di Frosinone monitora costantemente la situazione e, insieme alla Regione Lazio e ai responsabili della struttura sanitaria, si stanno valutando azioni importanti che potrebbero portare all’attivazione di nuovi servizi sanitari finalizzati proprio all’assistenza di soggetti positivi che non necessitano di essere ricoverati in ospedale”.Ai contagiati della Città bianca bisogna aggiungere i due nuovi casi verificatisi sabato nel resto del territorio, dove a quanto pare la situazione è rimasta invariata, in linea con quanto emerso nei giorni precedenti. Cretaro ha concluso il suo intervento continuando a chiedere la massima scrupolosità a tutta la cittadinanza, nel rispetto delle regole in materia di prevenzione del Covid – 19.

