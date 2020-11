Veroli (FR) – Coronavirus, morto l’imprenditore Maurizio Cironi. Fascina: “Una grave perdita per tutto il territorio”

“Una grave perdita per tutto il territorio – ha affermato Piergiorgio Fascina, esponente Partito democratico – Ricoverato urgentemente nei giorni scorsi, ha combattuto fino alla fine contro il Covid-19. Maurizio Cironi era persona perbene, un amico, padre di famiglia, particolarmente legato alla sua famiglia, al suo lavoro e alla sua città; a Veroli aveva costruito la sua azienda e si era affermato imprenditorialmente. Altrettanto legato al Partito democratico, fu uno dei primissimi iscritti. Ha sempre garantito sostegno alle attività della compagine dem e alle iniziative dei giovani in cui credeva fermamente. Stessi giovani che non devono abbassare la guardia contro un nemico invisibile che sta sconvolgendo l’intero pianeta. Non sarà facile senza Maurizio ma dovremo continuare a seguire i suoi principi. Tutta la comunità del Partito democratico partecipa al dolore dei familiari”.

Comunicato stampa Piergiorgio Fascina

