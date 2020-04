Veroli (FR) – Coronavirus, il Comune consegna le mascherine a medici ed ai bisognosi

Continua la necessità di reperire nuove mascherine, sia per quanto riguarda la popolazione, in particolare modo le persone più fragili e bisognose, che per il personale medico, impegnato ormai da quasi un mese in tutta la ciociaria e nel resto d’Italia a combattere contro la piaga Coronavirus. Il comune di Veroli si sta attivando proprio in questi giorni con la consegna dei dispositivi ai medici di famiglia, ai pediatri di libera scelta ed alle persone malate del posto, il tutto avverrà – ovviamente – gratis. Per quanto riguarda gli abitanti, la precedenza è affidata agli immunodepressi, rientrano in questa categoria le persone trapiantate, i soggetti affetti da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno – soppressiva e le persone con malattie oncologiche o oncoematologiche. Queste persone infatti, sono le più a rischio e vanno assolutamente tutelate. Le mascherine verranno poi consegnate ai pazienti che si recheranno nelle strutture ospedaliere per effettuare le cure necessarie, come i dializzati, diabetici o gli affetti da ipertensione. Buona parte delle persone sono già note ai servizi sociali, ad ogni modo, tutti coloro i quali hanno necessità di reperire le mascherine, potranno rivolgersi allo 0775. 88 52 65 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 – martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 17.30) o inviare una mail: veroli.sociale@libero.it. La consegna sarà effettuata a domicilio dagli addetti comunali.

