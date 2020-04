Veroli (FR) – Coronavirus, Fascina:” Un grazie a tutti i volontari che contribuiscono alla realizzazione delle manifestazioni”

“Suggestiva e solenne la Pasqua a Veroli con tutte le sue tradizioni ma altrettanto lo sono gli eventi religiosi dopo Pasqua, tra tutti il Santissimo Sacramento celebrato pochi giorni fa e l’Olivello che ricorre oggi – ha affermato Piergiorgio Fascina – I drappi giallorossi della processione del Santissimo che parte dalla Basilica di Sant’Erasmo e i fuochi accesi per le vie, nelle piazze della Città e in tutto il territorio comunale, in onore alla Madonna dell’Olivello, costituiscono la nostra identità culturale. Purtroppo l’emergenza sanitaria che stiamo affrontando non permette all’intera comunità di vivere questi momenti di riflessione a cui siamo profondamente legati e allora quest’anno, ancor più degli anni passati, un plauso particolare va ai comitati e a tutti coloro che con le loro energiche azioni e con la loro esemplare passione tengono in piedi tradizioni secolari – ha concluso Piergiorgio Fascina – Grazie dunque a tutti i volontari che con impegno e costanza contribuiscono alla realizzazione di manifestazioni senza cui la Città di Veroli e lo stesso tessuto sociale non sarebbero gli stessi”.

comunicato stampa