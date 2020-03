Veroli (FR) – Coronavirus, aumentano i contagi salgono a cinque

Salgono a cinque i casi di Corona virus a Veroli. A comunicarlo è il Sindaco Simone Cretaro, circa un’ora fa, affidandosi alla pagina facebook del comune stesso. Il primo cittadino verolano, ricorda che non è possibile comunicare i nomi dei soggetti coinvolti in questa spiacevole situazione, che con il passare del tempo assume sempre di più i contorni di un vero e proprio incubo. “Sarebbe inutile scatenare una stupida caccia agli “untori”, non avrebbe alcun senso e servirebbe solamente a fare del male a chi sta già soffrendo. Le persone interessate sono state già isolate, insieme agli altri soggetti interessati”. Ha poi proseguito Cretaro: “Andiamo avanti in questa dura sfida e continuiamo ad essere forti ed uniti. Ognuno di noi deve fare il proprio compito. Dobbiamo rinunciare ad una parte della nostra libertà individuale per ritrovare, il prima possibile, il benessere della nostra Comunità”. Infine, il sindaco ha invitato tutti i cittadini di non dare adito a voci infondate ed al chiacchiericcio, ma ad affidarsi solamente alle fonti istituzionali, altrimenti si potrebbe creare confusione e falsi allarmismi e che per qualsiasi aggiornamento tutti verranno prontamente informati.

S.M.

