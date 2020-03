Veroli (FR) – Contrasto diffusione coronavirus, Fascina: “Straordinario e impagabile il lavoro dei sanitari e delle forze dell’ordine”

“Iniziative di contrasto alla diffusione del coronavirus su tutto il territorio comunale – ha affermato Piergiorgio Fascina – Intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine; misure finalizzate a limitare spostamenti e ad arginare eventuali forme di contagio tra la popolazione. Straordinario e impagabile in queste ore il lavoro svolto dai Carabinieri di Veroli, guidati dal maresciallo Francese e dagli agenti della Polizia municipale, guidati dal comandante Belli, a cui va tutto il nostro sostegno. Come pure tutto il nostro sostegno a coloro che in questi difficili giorni sono impegnati nei presidi sanitari locali, ambulatori medici e farmacie – ha concluso Fascina – Cambiamo le nostre abitudini oggi per stare meglio domani. Uniti ce la faremo”.

COMUNICATO STAMPA

