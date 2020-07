Veroli (FR) – Collaboratore scolastico ruba denaro all’interno della cassaforte della scuola: denunciato

Nella giornata di ieri, in Veroli, i militari della locale Stazione Carabinieri mediante una speditiva attività info-investigativa, deferivano in stato di liberta’ un 63enne perché responsabile di “furto aggravato”. Le indagini venivano intraprese a seguito della denuncia di furto, presentata dalla dirigente di un locale Istituto scolastico, di circa 2.000 euro custoditi all’interno di un armadio blindato e consistenti in una raccolta di denaro effettuata dai genitori degli alunni, per organizzare dei corsi. Gli operanti, dopo un accurato sopralluogo e vista la dinamica dell’evento, concentravano l’attenzione su di un collaboratore scolastico impiegato nell’Istituto, il quale è risultato essere affidatario delle chiavi della cassaforte.L’uomo, vistosi ormai scoperto, era costretto a confessare di essersi impossessato del denaro perchè in difficoltà economiche e di aver messo in scena il furto con il tentativo di deviare le indagini.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO

Correlati