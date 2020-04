Veroli (FR) – Chiuse le vie di accesso a Prato di Campoli per le giornate del 25 Aprile e del Primo maggio

Zero nuovi contagi, non solo per quanto riguarda il comune di Veroli – come riportato dal consueto comunicato facebook del Sindaco Simone Cretaro – ma nell’intero territorio Provinciale. Un dato sicuramente incoraggiante, con il Corona Virus che finalmente inizia ad allentare la presa. A maggior ragione, il primo cittadino verolano non vuole compiere passi falsi ed ha disposto, con l’apposita ordinanza di ieri, la chiusura totale delle attività produttive e della strada di accesso per Prato di Campoli, nei giorni del 25 Aprile e del Primo maggio. Potranno rimanere aperte solamente le seguenti attività: farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie e distributori di carburanti.Sarà invece possibile la consegna dei beni di prima necessità a domicilio, come avviene da alcuni giorni, da parte degli esercizi di somministrazione (pizzerie, pasticcerie, bar, ristoranti,) facendo sempre la massima attenzione a rispettare le norme igienico – sanitarie. Si tratta di una serie di provvedimenti che mirano a rafforzare le misure già in vigore, e secondo quanto comunicatoci dal Sindaco, serviranno a scoraggiare tutti coloro i quali con la scusa di uscire per fare la spesa, cercano in realtà un pretesto per uscire di casa.

S.M.

Correlati