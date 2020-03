Veroli (FR) – Caso di coronavirus, il Sindaco Cretaro invita la popolazione a rimanere calma

Continuano ad aumentare i casi di Covid – 19, l’ormai celebre virus meglio conosciuto con il nome di Corona virus. Ieri sera il Sindaco di Veroli, Simone Cretaro, ha affidato le sue parole al conosciutissimo social network – che tutti noi usiamo quotidianamente – per rilasciare alcune importanti comunicazioni riguardante una persona locale, purtroppo contagiata dal virus. Il primo cittadino ha infatti confermato il caso di positività da parte di un cittadino di Veroli, tuttavia ha tenuto a precisare che le uniche indicazioni da seguire da parte della popolazione locale, in merito al contrasto del contagio, sono quelle che eventualmente verranno diramate dall’organo competente, ovvero l’ASL di Frosinone, che già ha adottato le misure necessarie per fronteggiare l’espandersi del virus. Con il comunicato in questione, il Sindaco ha voluto dissuadere le perone dal prendere in considerazione delle indicazioni che sono iniziate a girare velocemente sui social, indicazioni atte a seguire tutta una serie di comportamenti per tenere lontana la minaccia del Virus al resto della popolazione, ma prontamente screditate dal primo cittadino di Veroli. L’invito, quindi, è sempre quello di non farsi prendere del panico e seguire solamente le istruzioni fornite dagli organi preposti al contrasto di questa emergenza.

S.M.

