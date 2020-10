Veroli (FR) – Anni di maltrattamenti in famiglia, denunciato 35enne del posto

Ieri in Veroli i militari della locale Stazione hanno deferito un 35enne del posto, già censito per reati contro la fede pubblica, per il reato di “maltrattamenti in famiglia”. Le indagini condotte dai militari operanti sono state originate dalla denuncia effettuata da una 40enne di Veroli, convivente dell’uomo che ha deciso di denunciarlo stanca dei continui soprusi messi da lui in atto da anni e temendo per l’incolumità dei figli minori.

