Veroli (FR) – Alla guida ubriaco e senza patente, provoca incidente: denunciato

Ieri, in Veroli, personale del locale Comando Stazione Carabinieri, deferiva in stato di libertà , alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone un 46enne di Castelliri (già gravato da vicende penali per reati inerenti gli stupefacenti, la persona ed “avvisato orale) poiché resosi responsabile dei reati di “guida senza patente in quanto revocata” e “rifiuto di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico”. I militari intervenuti in Veroli per un incidente stradale con feriti, accertavano che l’uomo alla guida della sua autovettura era in evidente stato psicofisico alterato e sprovvisto della patente di guida revocata.Trasportato presso l’ospedale di Alatri in quanto ferito a seguito dell’incidente, lo stesso si rifiutava di sottoporsi agli accertamenti tesi a verificare lo stato di ebbrezza alcolica. Nel medesimo contesto gli veniva sequestrata l’autovettura.

