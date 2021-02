Veroli (FR) – 36enne del luogo arrestato per espio di pena

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Veroli, in ottemperanza ad un’ordinanza di carcerazione emessa dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, hanno tratto in arresto un 36enne del luogo, già censito per numerosi reati contro il patrimonio e la persona.L’uomo, già sottoposto alla misura della Sorveglianza Speciale di P.S. con l’’obbligo di soggiorno nel Comune di Veroli, dovrà espiare una pena di anni uno e mesi otto di reclusione. Il provvedimento scaturisce dai reati di rapina aggravata, estorsione, resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni, maltrattamenti in famiglia ed evasione, commessi dal 36enne tra il 2007 e il 2020 in Veroli ed altri Comuni della Provincia di Frosinone. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Viterbo.

comunicato stampa – foto archivio