Veroli, Fiorini chiarisce posizione FdI

Dopo il comunicato stampa del coordinatore cittadino di FdI Veroli, Lorenzo Baglione, secca è la replica del Dott. Mario Fiorini – esponente storico di Fratelli d’Italia di cui è dirigente cittadino, già stato consigliere comunale presso il Comune Ernico – il quale sottolinea che, “sentiti i numerosi iscritti del circolo di F.d.I. di Veroli, espressione territoriale (comunale) del partito, gli stessi appoggeranno, alle prossime elezioni amministrative di Veroli, la candidatura a Sindaco dell’Avv. Cristiano Papetti, capogruppo in consiglio comunale di FdI e dirigente provinciale del partito della Meloni.

La scelta di Baglione – sottolinea il Dott. Fiorini – è chiaramente una scelta di natura autonoma, come si evince proprio dal tenore del comunicato stampa sebbene richiami il “partito”; del resto, non è stata mai convocata alcuna riunione da parte del coordinatore cittadino di FdI Baglione, alla presenza degli iscritti del circolo di Veroli, per discutere in merito alla condivisione di questa scelta ed è per questo che si ribadisce autonoma e personale, ovvero quella di appoggiare il candidato Caperna, esponente dell’attuale amministrazione Cretaro, di sinistra e a trazione Pd, e dal circolo cittadino impossibile assolutamente da condividere.

A nulla rileva, infatti, che tale coalizione (quella di Caperna) sia di stampo civico in quanto politicamente ben definita sotto il segno del Pd, ovviamente; d’altronde chiarissimo è stato il contenuto della nota di qualche giorno fa a firma del coordinatore cittadino Pd, Toni Pironi, il quale sostiene Caperna in continuità con il progetto amministrativo del Sindaco uscente Simone Cretaro e in accordo con lo stesso. Una coalizione, quella di Caperna (ovvero Simone Cretaro “ter”) che sosta in amministrazione e in giunta, con gli stessi uomini, da ormai 15/20 anni.

Questa sarebbe la ventata di novità progettuale cui fa riferimento Baglione?

“Excusatio non petita…”. Le migliori risorse del territorio si trovano all’interno del nostro gruppo e a sostegno della candidatura a Sindaco dell’Avv. Cristiano Papetti, proponendo novità e di idee e di risorse umane stante la presenza di esponenti della società civile, di donne e di uomini del territorio, professionisti e tutti pronti a mettere a disposizione le loro persone nell’esclusivo interesse dei cittadini e del territorio e saremo sempre di più.

