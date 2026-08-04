Veroli festeggia i 25 anni di Ernica Etnica: quattro serate tra musica, folklore e incontri

Venticinque edizioni, venticinque anni di musica e incontro di tradizioni. Dal 7 al 9 agosto Veroli celebra il venticinquesimo anniversario di Ernica Etnica, una manifestazione che, nel corso degli anni, è diventata uno degli appuntamenti più rappresentativi dell’estate cittadina e un punto di riferimento per la valorizzazione della musica popolare e delle culture del Mediterraneo. A questo importante anniversario farà seguito, il 10 agosto, una tappa del Festival Internazionale del Folklore di Alatri, ospitata a Veroli nell’ambito del progetto Hernica Saxa, a testimonianza di un percorso che continua a crescere attraverso il dialogo, lo scambio e la collaborazione tra territori. In venticinque anni Ernica Etnica ha saputo rinnovarsi senza perdere la propria identità, trasformando la riscoperta delle tradizioni popolari in un’occasione di incontro tra culture, linguaggi e generazioni. Un percorso che ha consolidato il ruolo della manifestazione nel panorama culturale del territorio attraverso cui la musica diventa strumento di conoscenza, condivisione e apertura verso il mondo. Il programma prenderà il via venerdì 7 agosto con Officina Zoè e lo spettacolo Magia e ritmi del Salento, per proseguire sabato 8 agosto con Eugenio Bennato, protagonista del Briganti del Presente Tour 2026. Domenica 9 agosto sarà la volta delle Officine Meridionali Orchestra, diretta da Giuliano Gabriele, che accompagnerà il pubblico in uno speciale concerto celebrativo dedicato all’anniversario della rassegna. Il percorso proseguirà lunedì 10 agosto con la tappa verolana del Festival Internazionale del Folklore di Alatri, inserita nel progetto Hernica Saxa. Ospite della serata sarà la Compagnia Folklorica Internazionale Danzantes di San Luis, in Argentina, formazione composta da oltre cinquanta ballerini che porta in scena un repertorio ispirato al Malambo, al Tango e alle più rappresentative danze della tradizione popolare argentina. Per quattro serate il cuore del centro storico sarà attraversato da musiche, danze e racconti provenienti da luoghi diversi, riaffermando il valore delle tradizioni popolari come patrimonio condiviso e linguaggio universale capace di unire popoli, culture e generazioni. Un anniversario che guarda al futuro, confermando Ernica Etnica come una delle espressioni più autentiche della vocazione culturale e internazionale della Città di Veroli.