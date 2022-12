Nell’incidente mortale avvenuto nella tarda serata di ieri a Veroli in via Currivè, la vittima è Sabrina Minutillo. La giovane 34enne era alla guida di una Fiat Panda quando è uscita fuori strada, finendo la corsa contro un muro. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto altro che constatarne il decesso.

