Veroli – Ennesimo incidente sulla superstrada Sora–Ferentino: Fiat Fiorino si ribalta

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sulla superstrada Sora–Ferentino, nel tratto compreso tra Veroli e la rampa d’uscita per Castelmassimo. A pochi chilometri dallo svincolo, un Fiat Fiorino si è improvvisamente ribaltato finendo di traverso sulla carreggiata.Il conducente, del mezzo, è rimasto ferito nell’impatto. Soccorso dai sanitari giunti sul posto, è stato trasferito in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, secondo quanto si apprende, non sono gravi.Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per gestire la viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di messa in sicurezza. Le cause esatte del ribaltamento sono attualmente al vaglio delle forze dell’ordine.

FOTO PENNA E SPADA

