L’intelligenza artificiale come chiave di lettura del presente e ponte verso il futuro. È questo il messaggio emerso dalla due giorni dal titolo “Veroli e l’AI- l’intelligenza artificale per tutti” promossa dall’Amministrazione comunale e dedicata all’AI nella sua declinazione più concreta e operativa, con il supporto dell’AI Forum Veroli e il coinvolgimento di tante aziende, professionisti e studenti. Ad aprire i lavori è stato il Sindaco Germano Caperna, che ha sottolineato il valore culturale e strategico dell’iniziativa, in continuità con il percorso già avviato attraverso il Festival della Filosofia. “L’intelligenza artificiale è una compagna del nostro tempo. Come amministrazione ce ne stiamo occupando con il Festival della Filosofia e ora lo facciamo con questa due giorni dedicata proprio al mondo dell’AI nella sua declinazione pratica. È uno strumento di cui non dobbiamo avere paura: va conosciuto e usato al massimo delle sue potenzialità. Grazie a tutto il gruppo dell’AI Forum Veroli per essersi spesi con grande cura per questa iniziativa e a tutti i relatori che hanno messo a disposizione le loro competenze”. Nel suo intervento, il Sindaco ha lanciato un chiaro “gancio” sul ruolo che l’intelligenza artificiale gioca nella contemporaneità: non solo innovazione tecnologica, ma leva di trasformazione culturale, economica e sociale. Un tema affrontato con uno sguardo aperto e responsabile, capace di coniugare entusiasmo e consapevolezza. L’evento ha visto la partecipazione di realtà importanti come Innovation Bridge, Seeweb, Dopamina, Humans.tech, Adpm Drones, System Byte, Infinite Vision e Aida lab dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, che, insieme all’AI Forum Veroli, hanno animato panel, dimostrazioni e momenti di approfondimento. Il focus è stato posto sull’applicazione concreta dell’intelligenza artificiale: dal mondo dei droni alla medicina, dalla gestione aziendale alle applicazioni quotidiane, fino all’impatto sulla società e sulle nuove professioni. L’Amministrazione conferma così la volontà di promuovere spazi di dialogo permanente su temi centrali mettendo in relazione cultura, tecnologia e formazione. Un percorso che guarda al domani con responsabilità, valorizzando competenze e creando occasioni di crescita per il territorio

