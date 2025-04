Veroli e il Giubileo, Papetti: “nessuna iniziativa per la Scala Santa”

“Il turismo è, anzi: dovrebbe essere, uno dei cardini per lo sviluppo della nostra città. Veroli – ha rimarcato il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Cristiano Papetti – è un centro dalle bellezze straordinarie dal punto di vista paesaggistico, artistico, culturale e religioso. A tal ultimo riguardo va ricordato che a Veroli, come solo anche a Roma e a Gerusalemme, c’è la Scala Santa.

Un ‘particolare’ che forse a molti sfugge, visto che negli anni mai niente di concreto e di veramente efficace è stato fatto dalle Amministrazioni comunali, compresa, ovviamente, quella in carica. Eppure – rimarca Papetti – con il Giubileo in corso avere in pieno centro storico una delle tre Scale Sante esistenti al mondo, avrebbe potuto rappresentare uno straordinario motivo di richiamo per i turisti presenti a milioni nella vicina Roma. E invece niente: dall’Amministrazione-Caperna non sono state adottate iniziative concrete, tali da attrarre almeno una parte, magari anche piccola, dei flussi turistici diretti alla Capitale per il Giubileo. Niente di niente. A parte – ironizza Papetti – i soliti proclami, i soliti annunci, le solite parole al vento.

Insomma, essendo ormai a maggio e non essendo stato organizzato nulla di valido si può già parlare dell’ennesima occasione persa per rilanciare il turismo, la cultura, l’economia verolane. Infatti, e aggiungo purtroppo – conclude il suo intervento il consigliere Cristiano Papetti – qualsiasi iniziativa sarebbe ormai tardiva e in grado, se pure ci fosse, di attrarre solo qualche briciola a fronte del grande turismo che con la nostra Scala Santa si sarebbe potuto, e dovuto, portare in città”.

