Veroli, due persone segnalate per stupefacenti

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Alatri (FR), hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone due persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo crack e hashish.

I militari, nell’ambito di un predisposto servizio teso a contrastare l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato due persone che con fare sospetto si aggiravano nel comune di Veroli a bordo di un Furgone Fiat Ducato. Nel corso degli approfonditi controlli, un 40enne di nazionalità albanese è stato trovato in possesso di gr.4,4 di sostanza stupefacente del tipo crack, mentre una donna 55enne di Frosinone aveva con se gr.0,6 di hashish. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo ed a carico di entrambi è stata inoltrata la segnalazione prevista dall’art.75 del D.P.R. 309/1990.

Nei giorni scorsi, sempre nel comune di Veroli, i Carabinieri di Alatri avevano tratto in arresto un 25enne, di origine albanese, che si aggirava per le vie della cittadina con circa 100 gr. di cocaina in auto.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio