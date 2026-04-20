Veroli – Droga e rifiuto dei test: patente ritirata

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno ritirato la patente di guida ad un quasi 50enne romano, libero professionista, per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti. I militari nella decorsa notte, nel corso dei servizi preventivi, hanno proceduto al controllo dell’uomo che era alla guida di un’autovettura BMW. Invitato a sottoporsi all’accertamento preliminare mediante test salivare “Drug Wipe 5S” ed ai successivi accertamenti sanitari, lo stesso vi si rifiutava.

Atteso che l’uomo vi rifiutava, scattava il ritiro immediato della patente di guida e il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone. Il veicolo è stato invece restituito ed affidato al legittimo proprietario, persona diversa dal conducente.

Inoltre, durante la perquisizione personale e veicolare, il conducente è stato trovato in possesso di 5,83 grammi di sostanza stupefacente del tipo “Cocaina” e 2,05 grammi di “Hashish”. La droga è stata immediatamente sottoposta a sequestro e custodita in attesa della prescritta autorizzazione alla distruzione, mentre l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Frosinone quale assuntore, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

I continui controlli effettuati dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile si inquadrano nell’ambito dei servizi intensificati per incrementare la sicurezza stradale e prevenire quei comportamenti illeciti che spesso sono la causa di incidenti stradali con conseguenze gravi.