Veroli, dramma in città: noto commerciante trovato morto con un colpo d’arma da fuoco

La vittima è un uomo di 55 anni. Indagano i Carabinieri. Non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario.

Un noto commerciante di 55 anni è stato trovato senza vita, ucciso da un colpo d’arma da fuoco. Il ritrovamento del corpo ha scosso profondamente la comunità, ancora incredula di fronte a quanto accaduto.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso è risultato vano: per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Presenti anche i Carabinieri della Compagnia di Alatri, che hanno immediatamente transennato l’area e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. L’arma, regolarmente detenuta, sarebbe stata trovata accanto al corpo, ma le indagini sono ancora in fase preliminare e nessuna pista viene al momento esclusa.

Ipotesi aperte: si indaga su tutte le possibili cause

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Saranno decisivi i rilievi tecnico-scientifici eseguiti dalla sezione investigazioni scientifiche e gli accertamenti balistici. Non si esclude il gesto estremo, ma si attendono ulteriori riscontri prima di arrivare a una conclusione.

La notizia si è rapidamente diffusa nel centro ciociaro, lasciando attoniti residenti e commercianti. L’uomo era una figura conosciuta in città, attiva da anni nel settore e benvoluta da colleghi e clienti.

Nelle prossime ore il magistrato di turno potrebbe disporre l’autopsia sul corpo per chiarire definitivamente le cause e i tempi del decesso. Intanto, il paese si stringe nel silenzio e nel dolore, in attesa di capire cosa abbia portato via così tragicamente uno dei suoi cittadini più stimati.

