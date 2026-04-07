Veroli dice addio alla carta d’identità cartacea: dal 3 agosto solo CIE. Aperture straordinarie per i cittadini

Stop definitivo alle carte d’identità cartacee. Il Comune di Veroli avvia il passaggio completo alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) e informa i cittadini che dal prossimo 3 agosto il documento cartaceo non sarà più valido, in linea con il processo di digitalizzazione dei servizi pubblici.

Per facilitare il passaggio al nuovo sistema e consentire ai residenti di mettersi in regola per tempo, l’amministrazione comunale ha previsto due aperture straordinarie degli uffici anagrafici: sabato 11 aprile e sabato 18 aprile, dalle 8.30 alle 12.30.

Per richiedere la carta d’identità elettronica sarà necessario presentarsi allo sportello con una fototessera recente, la tessera sanitaria e il vecchio documento cartaceo. In caso di smarrimento o furto, i cittadini dovranno esibire la denuncia presentata alle autorità competenti insieme a un altro documento di riconoscimento valido.

Per i cittadini stranieri sarà inoltre richiesto il passaporto o il permesso di soggiorno. Il servizio è riservato ai residenti nel Comune di Veroli, mentre i non residenti dovranno prima inviare una richiesta preventiva all’ufficio protocollo.

Particolare attenzione è prevista anche per i minori: per il rilascio della CIE sarà necessaria la presenza di entrambi i genitori, oppure l’assenso firmato del genitore assente.

Il costo per il rilascio della carta d’identità elettronica è di 22,21 euro e il pagamento potrà avvenire esclusivamente tramite POS o sistema PagoPA.

Con l’introduzione definitiva della CIE, il Comune punta a rendere i servizi anagrafici più moderni, sicuri e digitalizzati, invitando i cittadini a prenotare e richiedere il nuovo documento con anticipo rispetto alla scadenza di agosto.