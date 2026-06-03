Veroli: denunciato per tentata estorsione e possesso di armi e droga

I Carabinieri della Stazione di Veroli hanno ricevuto una denuncia da parte di un cittadino rumeno del posto, per una tentata estorsione messa in atto da un cittadino del luogo, già noto alle forze dell’ordine.
Il denunciante riferiva che l’uomo gli richiedeva una somma di denaro maggiore, a quella pattuita, a seguito di alcune prestazioni lavorative edili, asserendo di essere in possesso di una pistola.
Immediatamente i militari informavano l’Autorità Giudiziaria richiedendo un decreto di perquisizione personale e locale al fine di rintracciare armi e munizioni.
Presso l’abitazione dell’uomo i Carabinieri eseguivano la perquisizione, che permetteva di rinvenire un bossolo di una cartuccia calibro 9 x 21 ed un modico quantitativo di sostanza stupefacente del tipo “hashish” oltre che un bilancino di precisione. Lo stesso, pertanto, veniva deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.