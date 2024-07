Veroli, Cristiano Papetti pronto all’opposizione

“NULLA DI NUOVO: L’AMMINISTRAZIONE CAPERNA IN CONTINUITÀ CON L’AMMINISTRAZIONE CRETARO E ANCORA UNA VOLTA CIVICA A TRAZIONE PD”.

“La nostra sarà un’azione amministrava costruttiva, propositiva, leale ma nello stesso tempo attenta ad ogni singola azione della Giunta e della maggioranza consiliare, che si presenta in continuità con l’amministrazione Cretaro, civica e a trazione PD.

Il nostro intento primario è che su tutto prevalga sempre e comunque il bene della città e dei cittadini di Veroli e non faremo sconti a nessuno nel momento in cui emergeranno incongruenze rispetto a quanto promesso in campagna elettorale; saremo inflessibili di fronte ad eventuali storture e anomalie; saremo vigili affinché i tempi di realizzazione dei progetti siano rispettati. Insomma, saremo protagonisti di un’opposizione seria, concreta e positiva ma, come detto, inflessibili e sempre dalla parte della cittadinanza”.

Ha le idee chiare l’Avv. Cristiano Papetti, neo eletto consigliere comunale di Veroli nell’ultima tornata elettorale dell’8 e 9 giugno, in cui ha concorso come candidato sindaco a capo di una coalizione composta da quattro liste civiche. Con questo animo si prepara a svolgere un’azione amministrativa, dai banchi della minoranza, che porti benefici a tutta la città, nel rispetto delle regole democratiche e della correttezza. Un ruolo che lo ha già visto protagonista in occasione dell’insediamento del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale di Veroli lo scorso giovedì 27 giugno.

“I cittadini di Veroli hanno dato fiducia al nostro progetto amministrativo, con oltre 1200 voti validi – ha rimarcato Papetti – spalancando allo stesso le porte del consiglio comunale, in tal modo veicolandolo come progetto nuovo, alternativo e da contrapporsi a quello invece in continuità con la passata amministrazione e che si è appena insediato.

La realtà, che mi onoro di rappresentare in Consiglio Comunale, sebbene all’opposizione, formata da donne e uomini altamente qualificati ma soprattutto di grande spessore e senso civico – ha evidenziato Papetti – è nata e proseguirà fortificandosi in quanto totalmente nuova e capace di poter essere, nel prossimo futuro, la forza politico-amministrativa e territoriale che andrà ad amministrare la nostra Città. Programmi per i quali ci batteremo, io in primis dai banchi del Consiglio, ma soprattutto fuori, sul territorio, con tutta la nostra squadra meravigliosa di donne e uomini che è sempre più coesa oltreché fortificata proprio dal dato elettorale.

Anzitutto il progetto “Comune aperto”: dare centralità al Consiglio Comunale e al servizio che i singoli Consiglieri Comunali hanno l’obbligo di rendere a favore di tutti i cittadini, della comunità intera; il Palazzo Comunale deve essere trasparente e pronto, in giorni e ore stabiliti, a ricevere i cittadini di Veroli affinché possano liberamente e serenamente esporre i loro problemi e presentare le loro proposte, le loro legittime istanze. A tal fine – si chiude la nota di Cristiano Papetti – sarà necessario assegnare ad ogni eletto uno spazio, dei locali, deputati a svolgere tale funzione. Mi riferisco anche ai progetti per lo sviluppo di ogni singola contrada, del centro storico, del commercio, della cultura, per una migliore vivibilità cittadina, per i giovani, gli anziani. A tutela sempre dei cittadini”.

COMUNICATO STAMPA