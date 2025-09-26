Veroli, convocato Consiglio Comunale per martedi 30 settembre

Martedì 30 Settembre alle ore 18:30, torna in aula il Consiglio Comunale di Veroli. Sono 6 le voci in discussione per la seduta ordinaria convocata dal Presidente del Consiglio Alessandra Cretaro.

All’approvazione dei verbali delle sedute precedenti, seguiranno interrogazioni ed interpellanze.

Come terza voce, sarà sottoposto ad approvazione il bilancio consolidato dell’esercizio 2024.

Si proseguirà poi con l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche annualità 2025- 2027- revisione numero 3- variazione al documento unico di programmazione.

Quinto punto in calendario, la variazione al bilancio di previsione triennale 2025- 2027.

A concludere la trattazione delle voci previste per la seduta, a votazione l’istituzione di un tavolo tecnico- politico per la modifica dello Statuto Comunale e del regolamento del Consiglio Comunale.

