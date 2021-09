Veroli, controllo del territorio: emessi due FVO

In Veroli i Carabinieri della locale Stazione, durante predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di reati in genere ed in particolare dei furti, in una zona isolata della cittadina ciociara hanno controllato una 40enne di Alatri ed un 41enne di Frosinone, entrambi già censiti per reati contro il patrimonio. Siccome i predetti non fornivano giustificazioni circa la loro presenza in zona, venivano proposti per il foglio di via obbligatorio per tre anni dal comune di Veroli.

