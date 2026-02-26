VEROLI – CONTROLLI ESERCIZI PUBBLICI: CHIUSA UNA ATTIVITA’.

La Stazione Carabinieri di Veroli nel corso di servizi predisposti dal Comando Provinciale di Frosinone per il controllo dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo ha provveduto ad ispezionare vari locali della cittadina, ritrovo di giovani per serate di musica live.Gli accertamenti protrattisi alcuni giorni per verificare tutte le varie autorizzazioni, hanno permesso di constatare che un locale era sprovvisto della certificazione di prevenzione incendi ed inoltre effettuava abusivamente l’attività. Pertanto il gestore dell’esercizio è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone ed il locale è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Il Comune di Veroli ha inoltre immediatamente disposto con apposita ordinanza la chiusura dello stesso.I Carabinieri della Compagnia di Alatri stanno intensificando i controlli su tutto il territorio di competenza., al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza poste in essere dai vari locali, ritrovo di persone per eventi e pubblici spettacoli.

