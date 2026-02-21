Veroli, Consiglio comunale straordinario il 23 febbraio: in aula bilancio, urbanistica e Cultura 2028

Il Consiglio Comunale di Veroli è stato convocato in sessione straordinaria per lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 18.30, dalla Presidente del Consiglio Alessandra Cretaro. Per la seduta è prevista l’approvazione di 8 punti all’ordine del giorno.

Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente e lo spazio dedicato a interrogazioni e interpellanze, l’assise sarà chiamata ad esaminare il nuovo Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, previsto dalla recente normativa nazionale.

A votazione anche la variazione al Bilancio di previsione triennale 2026/2028, passaggio fondamentale per l’adeguamento degli strumenti finanziari alle esigenze operative e progettuali dell’Ente

All’ordine del giorno figurano poi l’acquisto di terreni e l’approvazione di una variante urbanistica semplificata al vigente PRG finalizzata alla realizzazione di una nuova area polifunzionale in località Sant’Anna, intervento di pubblica utilità destinato a rafforzare gli spazi e i servizi a disposizione della comunità.

Tra i punti della seduta, anche l’approvazione dello schema di accordo per l’attuazione di iniziative di riqualificazione, valorizzazione e rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico nell’ambito della candidatura a Città Italiana della Cultura 2028 – “Hernica Saxa”.

A chiudere l’assemblea, l’esame di un documento relativo alla revisione della disciplina sull’origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, tema di grande attualità per la tutela delle produzioni locali e la trasparenza nei confronti dei consumatori.

