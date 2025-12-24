“Veroli Città sicura” – Installazione di foto-trappole e telecamere di videosorveglianza: attivato il servizio di monitoraggio ambientale

L’Amministrazione comunale ha attivato un articolato servizio di monitoraggio e controllo ambientale, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’abbandono illecito dei rifiuti e alla tutela del suolo pubblico, attraverso l’installazione di foto-trappole e telecamere di videosorveglianza in aree ritenute particolarmente sensibili. I dispositivi tecnologici, posizionati in punti strategici del territorio comunale, consentiranno un controllo più efficace e capillare, rappresentando un importante strumento di supporto alle attività di vigilanza e accertamento già in essere, contribuendo in modo concreto alla salvaguardia dell’ambiente e al miglioramento del decoro urbano. Accanto a questo nuovo sistema, sono operative da dicembre anche le guardie ambientali. Gli operatori, in qualità di incaricati di pubblico servizio, svolgono funzioni di vigilanza, controllo e sensibilizzazione sul corretto conferimento, raccolta e smaltimento dei rifiuti, favorendo la promozione di comportamenti responsabili e rispettosi delle regole. L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di azioni di tutela generale, come il progetto “Veroli Città sicura” che mira a rafforzare il presidio del territorio attraverso una vigilanza dinamica e mirata della Polizia Locale con l’estensione dei servizi nelle fasce serali dei fine settimana e un controllo attento e diffuso sia nel Centro storico sia nelle frazioni. L’Amministrazione ha inoltre previsto la realizzazione di un sistema di videosorveglianza sull’intera estensione comunale, già in fase progettuale avanzata, con l’installazione di nuove telecamere dotate di tecnologia per il rilevamento delle targhe, a supporto delle attività di prevenzione e contrasto ai comportamenti illeciti. “La tutela dell’ambiente, del suolo e la sicurezza urbana sono priorità di questa Amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Germano Caperna –. Attraverso un sistema integrato che unisce controllo tecnologico, presenza sul territorio e prevenzione intendiamo contrastare comportamenti incivili che danneggiano il patrimonio ambientale e il decoro, migliorando la qualità della vita dei cittadini”. Sull’importanza dell’iniziativa è intervenuto anche l’Assessore all’Ambiente Gianclaudio Diamanti: “Il corretto conferimento dei rifiuti è un dovere civico. Questo servizio unisce controllo, prevenzione e sensibilizzazione, rafforzando la tutela del suolo e promuovendo una maggiore responsabilità collettiva. Accanto all’azione sanzionatoria, resta centrale l’educazione al rispetto delle regole”. L’Amministrazione comunale rinnova infine l’invito alla collaborazione da parte dei cittadini, ricordando che l’abbandono dei rifiuti è un comportamento sanzionato dalla normativa vigente e che la tutela dell’ambiente, del territorio e della sicurezza urbana rappresenta un obiettivo condiviso che richiede l’impegno di tutti.

