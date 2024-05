Veroli, Castelliri, San Giorgio, Pofi e Alatri, Abbruzzese continua a riscuotere sostegno e applausi

Dopo il grande successo riscosso a Cassino con Matteo Salvini, il candidato della Lega alle elezioni europee Mario Abbruzzese continua il suo tour e incassa ancora applausi e sostegno a Veroli, Castellini, Pofi, San Giorgio a Liri e Alatri. “Ho incontrato, a Veroli, – ha detto Abbruzzese – imprenditori, amministratori e cittadini. Ci siamo confrontati su come valorizzare il Made in Italy, su come difendere i nostri prodotti d’eccellenza, le nostre piccole e medie imprese, i fondi europei e l’importanza del voto dell’8 e 9 giugno. Insieme, cambiamo questa Europa! Un ringraziamento speciale ai consiglieri comunali Laura D’Onorio e Gianclaudio Diamanti”. Poi è stata la volta di Castelliri. “Abbiamo ascoltato nuove idee per sostenere le nostre imprese, – ha detto ancora Abbruzzese – promuovere l’agroalimentare e far emergere le potenzialità del territorio. L’Europa dei Territori prende forma grazie a voi! Un ringraziamento speciale ai tre candidati al Consiglio comunale Vincenzo Pessia, Massimiliano Quadrini e Enzo Campoli”. Terza tappa, San Giorgio a Liri presso il Centro Polifunzionale Livatino, con l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli “Abbiamo affrontato temi cruciali – ha sostenuto il già presidente del consiglio regionale del Lazio – per il futuro dell’Unione Europea, come la difesa degli Interessi Nazionali, della nostra identità e della nostra cultura! Insieme, costruiremo un’Europa più forte”. A Pofi insieme ancora a Ciacciarelli, Abbruzzese ha ascoltato molte idee per rilanciare e difendere i nostri valori, gli interessi territoriali, tutelare il comparto agricolo e dare nuova linfa alle nostre comunità. “Insieme, – ha detto – tracciamo un futuro europeo radicato nelle nostre tradizioni! Un grande ringraziamento al Vice Sindaco Marco Savarese, al Consigliere Comunale Adriano Frabotta, ai Membri del consiglio comunale Loredana Nirdi e Giuseppe Imola ed al Resp.Lega Piero De Nardis”. Tantissime le persone che hanno accolto il tour “L’Europa dei territori” ad Alatri. Con l’On.Nicola Ottaviani e l’Ass.Pasquale Ciacciarelli, Abbruzzese si è confrontato con i centinaia di sostenitori intervenuti, sul futuro dell’Unione Europea. “L’8 e 9 giugno ognuno di voi avrà la possibilità di portare il proprio territorio in Europa! Cogliamo al volo questa grande opportunità! Un ringraziamento speciale al Vice Sindaco Roberto Addesse, all’Ass.Urbanistica Kistalia Papaevangeliu, ai Consigliere Comunale Giuseppe Pizzuti e Denise Zena, al Segr.Comunale Emanuele Palmisani e a tutti per la calorosa partecipazione”, ha concluso Mario Abbruzzese.

