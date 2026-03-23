Veroli, borse di studio per gli studenti: domande entro il 9 aprile

Il Comune di Veroli apre i termini per la presentazione delle domande relative alle borse di studio per l’anno scolastico 2025-2026, destinate agli studenti residenti nel territorio comunale che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.

Il beneficio è rivolto agli studenti iscritti alle scuole superiori statali o paritarie, dal primo al quinto anno. Sono inclusi anche gli studenti che frequentano i primi tre anni di un percorso triennale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), mentre restano esclusi gli istituti privati non paritari, che non fanno parte del sistema nazionale di istruzione.

Per accedere al contributo economico è necessario appartenere a nuclei familiari con un valore Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Il modulo per la richiesta della borsa di studio è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Veroli, all’indirizzo www.comune.veroli.fr.it⁠�, oppure può essere ritirato direttamente presso l’ufficio dei Servizi Sociali.

Le domande dovranno essere presentate entro il 9 aprile. Oltre tale termine non sarà più possibile accedere al beneficio. L’iniziativa rientra nelle misure di sostegno al diritto allo studio e mira ad aiutare le famiglie nel percorso formativo dei propri figli.