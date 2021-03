Veroli, bar aperto oltre l’orario consentito e clienti multati: chiusa attività e sanzioni

In Veroli, i militari della locale Stazione, nel corso di servizio teso anche al controllo del rispetto delle norme in materia di contagio da Covid-19, hanno effettuato il controllo ad un bar del luogo che avevano notato aperto dopo le ore 18 (oltre l’orario consentito) e con all’interno un cliente, mentre all’esterno del locale vi erano quattro avventori i quali, senza rispettare la distanza di sicurezza e senza dispositivi di protezione erano intenti a consumare delle bevande. Per questi motivi, a carico della titolare del locale è stata elevata sanzione amministrativa per il mancato rispetto dell’orario previsto, disponendo la chiusura dell’attività commerciale per giorni 5 al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, mentre a carico dei quattro soggetti è stata elevata sanzione amministrativa per il mancato del distanziamento sociale e mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

