Veroli – Arrestato 53enne, deve espiare una pena residua di 4 anni e 2 mesi di reclusione

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Veroli (Fr), hanno proceduto all’arresto di un 53enne del luogo, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e la persona, in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone.I militari, rintracciata la persona, hanno dato esecuzione al provvedimento di carcerazione dovendo l’arrestato scontare la pena residua di mesi 4 e mesi 2 di reclusione, essendo stato condannato per il reato di peculato continuato, reato commesso in Frosinone dal dicembre 2016 sino al giugno 2019.Al termine delle formalità di rito, il condannato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Frosinone dove trascorrerà i prossimi anni per l’espiazione della pena.

