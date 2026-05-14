Veroli, aperti i termini per le iscrizioni all’asilo nido comunale “Il Giglio” per l’anno educativo 2026/2027

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’asilo nido comunale “Il Giglio” in Via I Lucii snc, per l’anno educativo 2026/2027. Le domande potranno essere presentate a partire dal 13 maggio 2026 ed entro il termine ultimo delle ore 12:00 del 15 giugno 2026. La domanda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, dovrà essere trasmessa tramite posta elettronica all’indirizzo info@comune.veroli.fr.it, specificando l’oggetto indicato nell’avviso pubblico, oppure consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 e martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:00. Le specifiche dell’avviso pubblico e il modello da utilizzare sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Veroli. “L’apertura della nuova struttura del Giglio ha permesso, già dallo scorso anno, di ampliare concretamente il servizio e accogliere un numero maggiore di bambini, dentro un percorso più ampio di potenziamento dei servizi educativi che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti. A questo si aggiunge la realizzazione di altri tre poli dedicati all’infanzia in diversi punti del territorio comunale, pensati per rafforzare ulteriormente la rete dei servizi educativi” dichiara il Sindaco Germano Caperna. “L’asilo nido è un luogo in cui cura, relazione ed educazione iniziano a intrecciarsi fin dai primi anni di vita. Rafforzare questi servizi permette di sostenere concretamente le famiglie restituendo una infrastruttura sociale solida e garantendo ambienti sempre più accoglienti e vicini alle esigenze educative dei bambini” sottolinea l’Assessore ai Servizi Sociali Assunta Parente. “Lavorare sul potenziamento delle strutture educative è per noi una direzione amministrativa essenziale. Gli interventi che stiamo portando avanti guardano alla sicurezza, all’accessibilità e alla crescita complessiva dei servizi dedicati all’infanzia e per accogliere un numero sempre maggiore di bambini” aggiunge la delegata alla Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici Cristina Verro.