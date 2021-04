Veroli, ai domiciliari per abusivismo edilizio, evade: arrestato 53enne

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Veroli hanno eseguito un “decreto di sospensione cautelativa della misura alternativa della detenzione domiciliare”, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Frosinone nei confronti di un 53enne del posto, già censito per reati contro il patrimonio e violazioni edilizie.L’uomo, sottoposto dal 31 marzo 2021 alla misura della detenzione domiciliare presso la propria abitazione per un abusivismo edilizio commesso in Veroli nell’anno 2012, lo scorso 9 aprile a seguito di un controllo da parte dei militari della locale Stazione non veniva trovato nell’abitazione di residenza e, rintracciato successivamente, veniva tratto in arrestato per evasione e posto nuovamente in regime di detenzione domiciliare presso il proprio domicilio. Nella giornata di ieri, su disposizione dell’A.G., il 53enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Frosinone.

