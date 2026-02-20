Veroli, 35enne denunciato dai Carabinieri per furto aggravato, truffa e guida senza patente

VEROLI – I Carabinieri della Stazione di Veroli (FR) nella scorsa notte hanno attuato un dispositivo di perlustrazione del territorio al fine di prevenire e reprimere reati contro il patrimonio. La dislocazione delle pattuglie nei punti nevralgici della città ha permesso di individuare un autocarro sospetto con a bordo due persone che si aggirava nella immediata periferia e che prontamente veniva controllato. Alla guida vi era un pregiudicato 35enne già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di Perugia.

A questa prima inosservanza cui incorreva, i militari approfondendo, constatavano che lo stesso reiterava la guida senza patente e poi alla successiva perquisizione del veicolo rinvenivano un cambia monete con la somma di euro 400, che successivi accertamenti permettevano di appurare che era stato asportato il giorno precedente ad una lavanderia del capoluogo e denunciato alla Stazione Carabinieri di Frosinone. Inoltre veniva trovato a bordo dell’autovettura anche un distributore del caffè che era risultato essere oggetto di una truffa perpetrata presso una palestra di Frosinone, in cui il soggetto si era qualificato come dipendente dell’azienda produttrice delle macchinette del caffè adducendo di doverla sostituire con una di nuova generazione.

Quest’ultimo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui sopra a cui si sommava anche quello della proposta del rimpatrio con foglio di via obbligatorio per anni tre dal Comune di Veroli unitamente alla passeggera del veicolo, una 31enne della provincia di Frosinone, anch’essa gia’ censita in banca dati ff.pp.

È obbligo rilevare che gli indagati, allo stato, sono solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.