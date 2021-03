Ventotene, iniziate le prime vaccinazioni

Sono state praticate 68 vaccinazioni (56 Pfizer e 12 Astra Zeneca) a ultraottantenni (di cui 5 a domicilio e altrettanti nella casa alloggio) e a insegnanti, forze dell’ordine, protezione civile. Nessun effetto collaterale immediato. I vaccinati restavano circa 30 minuti all’esterno del poliambulatorio, seduti comodamente al sole. Un vivo ringraziamento va alla società Laziomar che ha consentito il cambio degli orari di navigazione dell’unità “Isola di Procida” per trasferire il personale dell’ASL dedicato alle vaccinazioni. E grazie anche ad Umberto Matrone del negozio CONAD che, come in occasione del Drive In, ha offerto panini agli operatori per non interrompere le vaccinazioni. Si ringraziano anche gli infermieri Mina Sellari, Michele De Meo, i medici Isidoro Scotti, Gaetano De Feo, e tutto il personale della Protezione Civile e del Poliambulatorio, nonchè la guardia di Finanza, i Carabinieri, il Vigile Urbano Franco Buono. Presenti anche il Vice Sindaco Domenico Malingieri e l’Assessore alla Sanità Francesco Carta. Entro il mese di maggio, così come ha dichiarato il Direttore Aziendale dell’ASL Giuseppe Visconti, saranno vaccinati tutti i residenti nelle isole di Ponza e Ventotene. La primavera e l’estate consentiranno una ripresa delle attività e un pizzico, finalmente, di serenità.

COMUNICATO STAMPA

