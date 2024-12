VENTOTENE, DA REGIONE 120MILA EURO PER GESTIONE FLUSSI TURISTICI E LIVELLI ESSENZIALI DEI SERVIZI

La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università Luisa Regimenti, ha stanziato 120mila euro al Comune di Ventotene per la gestione di servizi pubblici essenziali legati al flusso turistico generato dalla riqualificazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, con un particolare focus sull’accoglienza e sull’accessibilità dei siti per le persone diversamente abili.

Nello specifico, le risorse saranno destinate alla gestione e manutenzione ordinaria della struttura polivalente “Sala Convegni Umberto Elia Terracini” e degli impianti sportivi, a una specifica formazione del personale dell’amministrazione comunale per la gestione di eventi istituzionali, culturali e di accoglienza turistica, con particolare attenzione alla garanzia di accesso ai servizi per persone con disabilità, alla cura del decoro dei parchi e dei giardini, con particolare riferimento a quelli attigui ai siti storici, all’organizzazione di eventi culturali, scientifici, di valorizzazione delle tradizioni locali.

«Ventotene e il carcere borbonico sull’Isola di Santo Stefano rappresentano una risorsa preziosa dal punto di vista storico, culturale e turistico per la Regione Lazio. In questi mesi abbiamo avuto una proficua interlocuzione con il sindaco di Ventotene Carmine Caputo per capire come sostenere il Comune nell’opera di valorizzazione e di gestione dei flussi turistici attesi sull’isola, destinati ad aumentare con la riqualificazione del sito borbonico. Tutto ciò incrementerà l’affluenza giornaliera sull’isola di Ventotene non solo di visite istituzionali e personalità pubbliche Italiane ed europee ma anche di visite culturali e campi scuola. Intendiamo sostenere questa continua attività amministrativa ed organizzativa necessaria anche per garantire i livelli essenziali dei servizi ed una permanenza in sicurezza nell’isola», dichiara l’assessore Luisa Regimenti.