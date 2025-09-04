Vent’anni insieme: Errico e Catia festeggiano il loro anniversario di matrimonio

Oggi è una giornata speciale per Errico e Catia che celebrano il loro 20° anniversario di matrimonio, un traguardo che racconta due decenni di vita vissuta insieme, di amore, di complicità e di crescita reciproca.

Dal 4 settembre 2005 ad oggi, il loro percorso è stato segnato da momenti preziosi, da sfide affrontate fianco a fianco e da tanti ricordi che hanno reso la loro unione ancora più forte e significativa. Vent’anni che testimoniano quanto il rispetto, la dedizione e la condivisione possano trasformare un legame in una storia capace di ispirare chi li conosce.

In occasione di questa ricorrenza, Liritv rivolge ad Errico e Catia i più sinceri auguri, con l’auspicio che il loro futuro continui a essere ricco di felicità, armonia e nuovi traguardi da festeggiare insieme.

Auguri per questi 20 anni di amore e per tutti quelli che verranno.

