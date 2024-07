«Venite, papà ci sta picchiando», ragazzino di 13 anni in lacrime salva la madre e i fratellini dall’orco

«Venite, papà ci sta picchiando». È stata la chiamata di un ragazzino di 13 anni al 112 a innescare l’intervento di una Volante del Commissariato di Polizia di Civitanova Marche (Macerata) la mattina del 3 luglio scorso. Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato il bambino in strada evidentemente scosso e in lacrime, che ha indicato l’abitazione dove il padre stava ancora aggredendo la madre, una 42enne di origini albanesi.Nell’abitazione gli agenti hanno prestato i primi soccorsi alla donna ferita e agli altri due figli, entrambi minorenni e una dei quali ferita, mentre l’uomo, che era in camera, inveiva contro i familiari cercando di sminuire l’accaduto.Per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni ai danni di moglie e figli minori, l”uomo, 47enne italiano, di origini albanesi, è stato arrestato.La moglie e i figli sono stati accompagnati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Civitanova Marche e poi dimessi con una prognosi di alcuni giorni. In seguito la donna e i figli sono stati accolti nel Commissariato di Civitanova Marche dove, dal mese di novembre del 2023, è stata allestita una stanza dedicata alle vittime considerate più deboli.L’uomo, secondo quanto appurato dalla polizia, si era reso più volte protagonista di analoghi episodi, è stato trasferito nella casa circondariale di Ancona Montacuto a disposizione dell’autorità giudiziaria. fonte leggo.it – foto archivio

