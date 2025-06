Venerdi l’intitolazione del Polo Artigianale di Ceprano ad Andrea Mario Maceroni

Si terrà nella giornata di venerdì, alle 18:30 in via Selvotta, l’intitolazione del Polo Artigianale di Ceprano ad Andrea Mario Maceroni.

“Si tratta – ha spiegato il sindaco Marco Colucci – di un atto fortemente voluto per ricordare uno dei migliori amministratori che la città abbia avuto. Ho avuto il piacere di lavorare con lui e la nascita di quel luogo è stata una sua idea, dettata da una lungimiranza fuori dal comune. Andrea Mario sapeva che l’unico modo per creare le possibilità di far insediare attività economiche e farle prosperare, era quello di dare ad esse uno spazio adeguato. Da venerdì quel luogo porterà il suo nome. A perenne ricordo di un grande imprenditore, amministratore, ma soprattutto – conclude Colucci – di un uomo buono e generoso”.

Correlati