Venerdì la Sacra rappresentazione della Passione di Cristo

Cisterna di Latina – Si terrà venerdì prossimo la 13esima Sacra rappresentazione della Passione di Cristo a Cisterna di Latina, organizzata dall’associazione Totus Tuus con la collaborazione delle parrocchie Santa Maria Assunta e San Francesco d’Assisi, il patrocinio del Comune e la direzione artistica di Monica Scalese.

Vista la presenza nel centro urbano di vari cantieri, quest’anno il percorso subirà delle variazioni rispetto a quello degli scorsi anni. La partenza del corteo, fissata alle ore 20,30, infatti, avverrà dalla Parrocchia di San Francesco d’Assisi, per poi percorrere Via Leonardo Da Vinci, Piazza Michelangelo, Via Po, Via G. D’Arezzo, Piazza Mascagni, Via Verdi, Corso della Repubblica, Via Manzoni, giungendo infine in Via Carducci, nel parcheggio antistante il Palazzo dei Servizi comunali.

I quadri, in totale sei con alcuni corredati da coreografie danzate e recitate, saranno disposti in via Po (aiuola edicola di giornali), Piazza Mascagni, via Verdi, Corso della Repubblica n.120, parcheggio Via Carducci.

L’associazione culturale Totus Tuus è nata dal comitato spontaneo sorto nel 2011, dopo che un folto gruppo di persone della parrocchia aveva organizzato per circa venti anni la rappresentazione della Passione di Cristo a Cisterna.

Nella preparazione e organizzazione dell’evento di quest’anno sono coinvolti, oltre i membri dell’associazione, circa 150 persone fra figuranti e organizzatori.

«Una riflessione sull’umanità che la figura di Gesù porta con sè da millenni nella sua storia al di là delle confessioni religiose – afferma la presidente della Totus Tuus, Fabiana Fronzilli –. Sulla sofferenza che travolge e investe ognuno di noi a suo modo ma terribilmente fragili nella stessa maniera. A coloro che lottano per essere liberati da schiavitù, oppressione e violenza, vogliamo donare la speranza che dopo queste ore di buio, di dolore, vi sia una resurrezione, una rinascita. Un Cireneo che li aiuti a sollevare la croce, una veronica che asciughi i loro volti insanguinati. Senza avere paura di dover essere senza peccato per poter aiutare o essere solidali, perché tutti siamo un po’ Pietro che rinnega per paura di essere colpito. Un grazie sentito all’Amministrazione comunale tutta, in particolare alla consigliera Contarino che si è messa a disposizione in maniera proattiva oltre che burocratica».

«La Processione del Venerdì Santo – affermano il sindaco Valentino Mantini e la delegata al Turismo, Spettacolo ed Eventi, Aura Contarino – è un momento di forte tradizione a Cisterna a cui partecipa un gran numero di fedeli e non. Ringraziamo il personale della Polizia locale e della protezione civile, l’associazione Totus tuus, le parrocchie e le aggregazioni ecclesiali la cui collaborazione rende possibile portare avanti questa manifestazione divenuta negli anni tra le più sentite della nostra comunità».

