Venerdì la banda musicale “Città di Cisterna” festeggia il 35 ° anniversario

Un concerto per celebrare trentacinque anni di musica, storie e comunità.

Venerdì sera la banda musicale “Città di Cisterna” festeggia il 35 ° anniversario con direttori e membri di ieri e di oggi.

Venerdì 21 novembre, alle ore 20:45, la Sala Consiliare del Comune di Cisterna si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e ricordi: la Banda Musicale “Città di Cisterna” festeggerà infatti il suo 35° anniversario dalla rifondazione, avvenuta nel 1989 e seguita dalla prima uscita ufficiale del 25 aprile 1990.

Una ricorrenza speciale che abbraccia un’eredità ancora più lunga. La banda, infatti, affonda le sue radici negli anni ’30, quando animava la vita cittadina prima che gli eventi bellici e la difficile ricostruzione la costringessero a un lungo silenzio. Quel silenzio fu spezzato dall’impegno e dalla passione dei rifondatori, figure storiche che verranno ricordate con affetto durante la serata: Angelo Ianiri, Mario Imperiali, Ezio Murri, Fanu Martelli. Un omaggio andrà anche a Vincenzo Anselmi, definito dall’attuale presidente e dalla sua vice, rispettivamente Antonio Chiuchiolo e Maria Tempestini, “il cuore e la testa” della banda.

Sul palco saliranno oltre trenta musicisti in una formazione speciale che riunirà componenti attuali e storici, un intreccio di circa tre generazioni che ha segnato la vita della banda. Tra loro anche il 93enne Anselmo Nalli, già direttore, e alcuni rappresentanti della banda musicale di Sonnino, legata a Cisterna da una lunga amicizia e collaborazione.

La serata sarà arricchita da un passaggio della bacchetta tra i direttori che si sono avvicendati nel tempo: da Nalli a Secondino De Palma, per vent’anni alla guida del gruppo, poi Antonio Fazzone, Fabrizio Cecconi fino all’attuale direttore Stefano Zaralli.

Il programma musicale sarà particolarmente ricco e variegato: dai classici del repertorio bandistico alle suggestive composizioni di Ennio Morricone e Nino Rota, passando per celebri colonne sonore Disney, il tema di “Mission impossible” e “Bright City”, il brano dedicato a Cisterna composto proprio da Secondino De Palma.

Un appuntamento da non perdere, aperto a tutta la cittadinanza: venerdì sera, ingresso libero.