Venerdì 24 novembre 2023: 20 anni del Polo didattico di Frosinone Alta

“Vent’Anni in alto” celebra due decenni di gestione del Polo da parte dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. L’iniziativa si terrà venerdì 24 novembre a partire dalle 10 presso il Polo didattico del capoluogo alla presenza di studenti, docenti e dirigenti delle aziende partner.

“L’amministrazione comunale possiede un rapporto consolidato con l’università degli studi di Cassino e del Lazio meridionale – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – Tra l’ente comunale e l’ateneo esiste infatti una convergenza condivisa sui temi dello sviluppo territoriale, a cui stiamo cercando di dare una spinta propulsiva. E i numeri ci stanno dando ragione, considerando il boom di iscrizioni alla facoltà di ingegneria gestionale nel capoluogo. L’amministrazione è infatti convinta che la valorizzazione del tessuto economico e sociale passi anche attraverso la conoscenza, l’istruzione e la cultura, valori di cui l’ateneo è prestigioso detentore. Siamo e saremo al fianco dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale, facendo tesoro del know-how di questa eccellenza per progetti importanti per la città di Frosinone”.

“L’amministrazione Mastrangeli – ha dichiarato l’assessore al centro storico Rossella Testa – ha forte sinergia di intenti con Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Con l’ateneo, del resto, il Comune di Frosinone ha in precedenza firmato dei protocolli d’intesa per ribadire l’impegno unitario a beneficio dell’intero territorio e anche di uno sviluppo maggiore del polo universitario di Frosinone, nel centro storico del capoluogo, oggetto del Piano di Gestione Frosinone Alta. Conservazione, sostenibilità, sostegno al tessuto economico, sociale e culturale: sono questi i punti salienti di intervento del Piano di Gestione che l’amministrazione intende continuare a portare avanti in stretta collaborazione con l’ateneo”.

Saluti istituzionali, in apertura dell’evento, alle 10, da parte del Rettore Marco dell’Isola, del Sindaco Riccardo Mastrangeli, del Presidente Unindustria Miriam Diurni e della Delegata SCIRE Ivana Bruno. A seguire, didattica a Frosinone: retrospettiva sui corsi erogati presso il Polo, Mario Russo; i corsi di nuova attivazione: Ingegneria Gestionale, Marco Greco, ed Economia e Management del Made in Italy, Anna Paola Micheli; ITS meccatronico del Lazio, Marco Micheli. Si parlerà poi del rilancio del Polo: investimenti sulla sede, Michele Grimaldi; Frosinone Alta, Gianluca Colella, Rossella Testa. Testimonianze: Livio Cricelli, Benedetta Cuozzo, Gabriele del Greco, Veronica Mastellone, Lorenza Rocca Colagiovanni. Chiusura con l’ecosistema imprenditoriale di Frosinone, modera il giornalista Giovanni del Giaccio: ABB, Marco Dolce, Facility Manager; Banca Popolare del Cassinate, Vincenzo Formisano, Presidente; Leonardo, Francesco Rogo, CIO Digital Solutions and R&D Coordination; Patheon, by Thermo Fisher Scientific, Carmen Galegi, HR Site Leader di Ferentino; Prima Components Italia, Marco Micheli, Amministratore; SKF, Giovanni Torrice, Responsabile Engineering & Impianti.

Il Polo di Frosinone vive un momento di grande effervescenza. Tante le iniziative organizzate in stretta collaborazione con la Città di Frosinone; parallelamente, l’offerta formativa istituzionale del Polo è stata rilanciata, con i nuovi corsi di laurea triennale di “Economia e management del Made in Italy” e di “Ingegneria Gestionale”. La partnership con Unindustria ha consentito di ospitare tre classi dell’ITS meccatronico del Lazio nel Polo di Frosinone, uno dei pochissimi casi in Italia in cui Università ed ITS collaborano così intensamente e proficuamente. Il Polo ha beneficiato dell’installazione di dispositivi audiovisivi e la dotazione di videocamere 4k per consentire il live streaming, dell’inaugurazione della nuova mensa DiscoLazio, fruita anche dall’Accademia di Belle Arti e dal Conservatorio e dell’ attività di manutenzione ordinaria e straordinaria con conseguente realizzazione di nuove aule e nuovi spazi per gli studenti. A breve saranno inoltre avviati lavori di ristrutturazione delle facciate del Polo.

