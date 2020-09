Venerdì 11 settembre la premiazione del Concorso Fotografico “Riscopri la Ciociaria”

Venerdì 11 settembre alle ore 12:00 ci sarà la premiazione del Concorso Fotografico “Riscopri la Ciociaria”. Il Palazzo Iacobucci ospiterà i vincitori delle tre categorie: Christian Musi per le bellezze ciociare, che vince il concorso con la foto “Arpino dopo il temporale “ con ben 543 mi piace; Matteo di Pasquasio per la categoria inquinamenti con la foto Schiuma nel fiume sacco Castro dei Volsci con 59 mi piace; Cristiana Pietrantoni per la categoria Sacro con la foto Santuario della Madonna della Speranza Giuliano di Roma con 312 mi piace. L’organizzatrice Maria Lucia Belli Presidente Gruppo Giovani Fare Verde Frosinone è davvero entusiasta della riuscita del progetto: “ Ho creduto fin da subito e la realizzazione è stata possibile grazie alle associazioni che hanno collaborato e al Presidente del Consiglio Provinciale Daniele Maura che ci ha concesso il patrocinio. Ringrazio Maura e le associazioni: Gioventù Protagonista con il Presidente Vittorio Venditti, Spina nel Fianco con il Presidente Roberto Adinolfi, Sora 2.0 Roberto Mollicone, Identità e Territorio, Francesco Raponi con la fondazione Francesco Raponi Onlus. Ci tengo a sottolineare l’importante contributo dato da tutti i partecipanti che hanno dimostrato il grande interesse per il territorio ciociaro scattando fotografie che immortalano scene bellissime. Ogni scatto lascia incantato chiunque perché oltre al significato del concorso, luci ed ombre di queste piccole opere d’arte fanno sognare ad occhi aperti. Oltre a premiare le categorie infatti si premierà anche la bravura dei vincitori.”

COMUNICATO STAMPA

