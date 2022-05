Velosport Ferentino, si apre la stagione delle gare

Si apre la stagione delle gare organizzate e promosse dalla Velosport Ferentino nel territorio di Ferentino, tutte dedicate alle varie categorie giovanili di ciclismo.



La gara si svolgerà per il terzo anno consecutivo lungo la strada provinciale ASI al km 1,28, tutto interamente nel territorio di Ferentino.

Tante le adesioni tra Esordienti e Allievi. Si raggiungerà, stando ai numeri ufficiali della federazioni alla giornata di oggi, venerdì 27 maggio, i 170 corridori. Un successo di partecipazione e di consensi per la società del presidente Walter Gualtiero Cardarilli.

Si parte domenica 29 maggio 2022, con il “10° Trofeo Città di Ferentino” riservato alle categorie Esordienti (1-2 anno) e Allievi.La gara si svolgerà per il terzo anno consecutivo lungo la strada provinciale ASI al km 1,28, tutto interamente nel territorio di Ferentino.Tante le adesioni tra Esordienti e Allievi. Si raggiungerà, stando ai numeri ufficiali della federazioni alla giornata di oggi, venerdì 27 maggio, i 170 corridori. Un successo di partecipazione e di consensi per la società del presidente Walter Gualtiero Cardarilli. Da non dimenticare il contributo del Comune di Ferentino, con in primis il sindaco Antonio Pompeo, quello del consigliere delegato allo sport, Nicola Dell’Olio, e quello dei tanti sponsor vicini alla società ciclistica ferentinate.

La gara Esordienti (1-2 anno) sarà di 29,4 km, con un circuito da ripetere 7 volte, un tratto finale, con una leggera pendenza prima del traguardo. Partenza in programma alle ore 9:45.

La gara Allievi sarà di 57,9 km, con un circuito da ripetere 15 volte, un tratto finale, con una leggera pendenza prima del traguardo da ripetere invece 2 volte. Partenza in programma alle ore 11.00.

Il percorso attraverserà le seguenti strade: via Morolense, via Quarto, via Mola Bracaglia, via Colle Castello, via Colle Fatuccio. Un ringraziamento da parte della Velosport anche ai tecnici comunali e agli operai del settore manutenzione e decoro, in primis l’assessore Giuseppe Virgili, per il lavoro di messa in sicurezza di tutto il percorso, e un grande ai residenti della zona per la pazienza e collaborazione che dimostrano in ogni occasione.

Questo il commento sulla gara del presidente della Velosport Ferentino, Walter Gualtiero Cardarilli.



“Anche quest’anno la macchina organizzativa dell’A.S.D. Velosport Ferentino si è adoperata per organizzare il 10° Trofeo città di Ferentino 2022. Come per gli anni passati ogni evento ciclistico rimane sempre molto articolato da gestire e coinvolge numerosi addetti ai lavori, per questo motivo, nella speranza di non dimenticare nessuno, porgo un doveroso ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati e che si adopereranno alla riuscita dell’evento. Un ringraziamento speciale va al Comune di Ferentino, alla Provincia di Frosinone, al corpo della Polizia Municipale di Ferentino, al Comando dei Carabinieri di Ferentino, alla Polizia di Stato di

Frosinone, al Sig. Pisani Massimo per l’organizzazione gare e radio corsa, alla Federazione Ciclistica regionale e provinciale, a Radio Ferentino per il servizio in diretta dell’evento, all’Avis Ferentino e alla Croce D’Oro di Frosinone per il servizio ambulanze. Inoltre un sentito ringraziamento va a tutta la dirigenza ed a tutti i collaboratori della “VeloSport Ferentino”, che sono parte attiva di questo evento, immancabile per il nostro territorio e per gli appassionati di ciclismo”.

Questo il commento sulla gara del sindaco di Ferentino e presidente della Provincia, Antonio Pompeo.

“Ambiente, piste ciclabili, sport e sicurezza sono i temi fondamentali che l’associazione pone

alla base delle sue iniziative, tutte tese a sensibilizzare sportivi agonistici e non al rispetto per il verde e alla passione per lo sport sano e competitivo. Ma in programma ci sono molti altri appuntamenti che si snoderanno nel corso dell’estate e che coinvolgeranno non solo tanti giovani ma anche adolescenti e bambini. L’associazione ‘Velosport Ferentino’ è da sempre impegnata a promuovere un’idea di sport che unisce e appassiona ma che ha anche un importante ruolo educativo e formativo per i giovani della città. Siamo come sempre onorati e felici di poter tornare ad ospitare un altro evento della ‘Velosport Ferentino’ – dice il sindaco Antonio Pompeo – non solo perché lo sport unisce e fa crescere in modo sano e consapevole i nostri ragazzi, ma anche perché la nostra città torna ad accogliere turisti e sportivi in occasioni conviviali come questa. Peraltro l’associazione si è ritagliata nel tempo uno spazio importante

nel panorama ciclistico regionale e nazionale, grazie ai brillanti successi dei nostri atleti”.Questo il commento del delegato allo sport del Comune di Ferentino, il consigliere, Nicola Dell’Olio:

“Per noi è motivo di orgoglio ancora più grande accogliere tanti sportivi che, con intelligenza e in sicurezza, fanno della loro passione per la bicicletta un momento ludico, divertente e competitivo”.

La Velosport Ferentino, quest’anno sarà impegnata nell’organizzazione di ben quattro gare ciclistiche giovanili, tutte in programma a Ferentino.



Domenica 29 maggio 2022, “Giornata Azzurra”

10^ Trofeo Città di Ferentino, Categoria Esordienti “Trofeo Pallex”.

Domenica 29 maggio 2022, “Giornata Azzurra”



10^ Trofeo Città di Ferentino, Categoria Allievi “Trofeo Mail Boxes ETC”.

Sabato 11 giugno 2022

Trofeo “Parco Molazzete”, Categoria Giovanissimi.

Domenica 19 giugno 2022

Trofeo Elio e Roberto Mastrosanti, 11^ Trofeo Città di Ferentino. Categoria JUNIORES.

COMUNICATO STAMPA