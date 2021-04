Velosport Ferentino, report gare. Francesco Perna 5° nel Campionato Italiano Handbike

E’ stata una domenica ricca di interesse per la Velosport Ferentino, impegnata con i suoi tesserati in diverse competizioni ciclistiche.

HANDBIKE – Un eccellente 5^ posto per Francesco “Crispino” Perna nel campionato italiano Handbike che domenica mattina si è corso a Marina di Massa, in Toscana. Sotto la pioggia battente, con tanto freddo e vento, l’atleta di Monte San Giovanni Campano della Velosport Ferentino, accompagnato dal suo allenatore Alessandro Ferazzoli e da Pietro Coratti, si è saputo ben comportare nella categoria MH2, chiudendo la gara al 5^ posto (in allegato la classifica finale). Complimenti di cuore dal presidente Cardarilli e da tutta la Velosport a Francesco per l’eccellente risultato conseguito. Grande Crispino.

ALLIEVI / ESORDIENTI – Ancora qualche caduta di troppo, ma una domenica di grande esperienza per i ragazzi della Velosport Ferentino che sono stati impegnati nelle Marche a Monsano con la categoria Allievi e gli Esordienti 1^ e 2^ anno. Peccato per Oscar Brunetti, nel gruppetto dei migliori nella gara Allievi fino ad una caduta, senza gravi conseguenze, che però lo ha messo fuori dai giochi per la vittoria finale. Un ottimo 11esimo posto nella gara Esordienti 1^ anno per Federico Cargiulo. Tanta esperienza e chilometri nelle gambe per gli altri ragazzi sia del 1^ che 2^ anno, sempre della categoria Esordienti.

Le gare sono state caratterizzate da un percorso duro e selettivo, che per essere alla prima gara dell’anno ha sicuramente messo a dura prova tutti i ragazzi della Velosport Ferentino, attesi ora da nuove sfide già nelle prossime settimane.

Un ringraziamento come sempre alla dirigenza Velosport e alle famiglie che hanno seguito i ragazzi nelle varie trasferta.

COMUNICATO STAMPA