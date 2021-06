Velosport Ferentino, Federico Gargiulo campione regionale Lazio Esordienti 1° Anno

Federico Gargiulo è il nuovo Campione Regionale del Lazio per la categoria Esordienti Primo Anno.

Il giovane talento di Ceprano, classe 2008, da quest’anno alla Velosport Ferentino, ieri domenica 20 giugno, ha conquistato la maglia di Campione Regionale nel 1^ Trofeo Klimabus che si è svolto nella città di Santi Cosma e Damiano (Lt).

Federico, che in stagione ha già ottenuto un secondo posto, un terzo posto, due quarti posti e un quinto posto, ha concluso la gara con il tempo di 57’00” al termine di un percorso di 10 km che i corridori hanno ripetuto 3 volte (30 km), alla media di 32,579 km/h. Per Gargiulo, è arrivata sia la prima vittoria stagione nella categoria Esordienti Primo Anno, e contemporaneamente la conquista del titolo di Campione Regionale del Lazio 2021.

Nella gara Esordienti 1-2 anno Gargiulo è giunto quinto, risultato, invece, il primo classificato nella classifica Esordienti Primo Anno.

Complimenti a Federico da tutta la Velosport, a partire dal presidente Walter Cardarilli, il direttore sportivo Mario Morsilli, la società e tutti i suoi compagni di squadra. La Ciociaria tutta festeggia il neo campione regionale del Lazio, Federico Gargiulo.

Ecco i commenti dopo la conquista del prestigioso riconoscimento per la Velosport:

FEDERICO GARGIULO: “La vittoria è dedicata alla mia famiglia e alla mia squadra. Mi sono sempre vicini, mi supportano e mi aiutano. Sono fondamentali per me. In particolare questo traguardo è dedicato a mio padre, che si allena tutti i giorni con me. Sono sempre andato vicino alla vittoria in questa stagione, e finalmente stavolta è arrivato il successo, che è coinciso anche con una maglia prestigiosa come quella di Campione Regionale”.

WALTER CARDARILLI (Presidente Velosport): “Era nell’aria, devo dire che noi ci aspettavamo un risultato di prestigio da questo ragazzo. Federico al primo anno con i nostri colori fin dalle prime gare si è saputo ben distinguere come atleta ma lui, voglio sottolinearlo, ottiene risultati lusinghieri anche a scuola, non ultimo infatti il riconoscimento ricevuto dal “Trinity College London”. A Federico, supportato sempre dai suoi genitori, voglio rivolgere un grande in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti che lo attendono e in cui sicuramente ci darà soddisfazioni. Siamo orgogliosi di lui, continua così Fede!”.

MARIO MORSILLI (Direttore Sportivo Velosport): “E’ un ragazzo serio, determinato, molto preparato e ben seguito anche dal papà. Ha corso per tutta la stagione con i primi, ottenendo eccellenti risultati, specialmente il secondo posto nella gara in Toscana, regione che vanta tanta tradizione ciclistica. Federico ha passione per questo sport, corre sempre tra i primi e vuole essere protagonista. Si applica tutti i giorni e siamo certi la vittoria del Campionato Regionale gli darà fiducia. E’ un ragazzo taciturno, che si allena bene, e seguito dalla famiglia in maniera esemplare”.

COMUNICATO STAMPA